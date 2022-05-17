В нашей рубрике Вести. Век Двадцатый сегодня - уникальное видео с открытия первого во Владимире...

В нашей рубрике "33Live.Ru Век Двадцатый" сегодня - уникальное видео с открытия первого во Владимире книжного магазина самообслуживания. Архивная запись в советском киножурнале "Наш край", 1960-й год. Толпы у прилавков, последние новинки на стеллажах и даже стол заказов, на случай, если нужного экземпляра не оказалось в наличии. Старейший магазин "Книги" на Горького проработал больше полувека, дольше, чем любой другой книжный во Владимире. Прошлой осенью помещение выставили на продажу.