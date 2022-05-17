Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Воля к жизни Он учит других ценить каждый момент жизни....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Воля к жизниОн учит других ценить каждый момент жизни. И не теряет надежды получить необходимое лекарство. Предоставят ли вязниковцу Максиму Ануфриеву необходимый препарат?- ГенуборкаГенеральная уборка на карьерах. Итоги волонтёрской акции в Судогодском районе.- Матч дружбыМатч дружбы или ребята из Донбасса в игре! В Собинском районе команда "Смена" сыграла со сверстниками из ДНР и ЛНР.