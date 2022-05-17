Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Воля к жизни
Он учит других ценить каждый момент жизни....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Воля к жизни
Он учит других ценить каждый момент жизни. И не теряет надежды получить необходимое лекарство. Предоставят ли вязниковцу Максиму Ануфриеву необходимый препарат?
- Генуборка
Генеральная уборка на карьерах. Итоги волонтёрской акции в Судогодском районе.
- Матч дружбы
Матч дружбы или ребята из Донбасса в игре! В Собинском районе команда "Смена" сыграла со сверстниками из ДНР и ЛНР.