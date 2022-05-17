Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Право на жизнь Он ценит каждый день и призывает к этому...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:Право на жизньОн ценит каждый день и призывает к этому других. Получит ли Максим Ануфриев-вязниковец со спинально-мышечной атрофией необходимый препарат?Новая главаСвоё будущее многодетная семья из Мариуполя строит в Суздальском районе. Кто помог найти кров и работу "на земле"?Лес рук"Лес рук"- в ответ на призыв. В Кольчугинском районе высадили саженцы европейской ели.