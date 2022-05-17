Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир: - На контроле Об изменениях главу региона...

Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":- На контролеОб изменениях главу региона Александра Авдеева попросили сами горожане. Как и в какие сроки изменится один из микрорайонов Владимира?- Рука помощиСила единения. Представители Чеченской республики привезли благотворительный груз для вынужденных переселенцев в Камешковский район.- Педагог годаИ во Владимире назвали лучшего педагога региона. Кто представит Владимирскую область на федеральном конкурсе в Тюмени?