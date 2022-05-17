Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир:
- На контроле
Об изменениях главу региона...
Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":
- На контроле
Об изменениях главу региона Александра Авдеева попросили сами горожане. Как и в какие сроки изменится один из микрорайонов Владимира?
- Рука помощи
Сила единения. Представители Чеченской республики привезли благотворительный груз для вынужденных переселенцев в Камешковский район.
- Педагог года
И во Владимире назвали лучшего педагога региона. Кто представит Владимирскую область на федеральном конкурсе в Тюмени?