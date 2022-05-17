Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Строят будущее Мариуполь сменили на Суздальский район, а...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:Строят будущееМариуполь сменили на Суздальский район, а завод на ферму. Как устроилась многодетная семья вынужденных переселенцев?Право на жизньОн ценит каждый день и призывает к этому других. Почему Максим Ануфриев – вязниковец со спинально-мышечной атрофией не может получить необходимый препарат?Зелёный десантГенеральная уборка на карьерах. Сколько мусора собрали волонтёры и какой способ предлагают, чтобы решить проблему кардинально?