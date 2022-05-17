Птицы поют гимны весне. Владимирцы делятся в соцсетях видео, как редкие (и не очень) представители...

Птицы поют гимны весне. Владимирцы делятся в соцсетях видео, как редкие (и не очень) представители пернатой фауны зазывают тепло.Вот в вязниковском саду выступает скворец. Типичный пересмешник, партитуру он заимствует у других птиц, а чаще просто копирует звуки окружающего мира: щёлкает, посвистывает, верещит. Поет неритмично, неразборчиво, но всегда очень увлеченно.Громко и нежно солирует пеночка-весничка в Радужном. Этот концерт может длиться с утра и до заката солнца, всё лето до самого отлёта.Одни из самых крикливых в природе Владимирской области - дрозды-рябинники. Репертуар у них очень богат, но этой самке, по всей видимости, не до песен. Нужно заботиться о потомстве.