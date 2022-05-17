Как рассказал ио директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков, что на сегодня приобретено уже 30 из 40 машин.

Для восьми муниципалитетов Владимирской области купят 40 новых автобусов и троллейбусов. На эти цели выделили 300 млн рублей. Они необходимы для стабилизации ситуации с пассажирскими перевозками в сельской местности.Как рассказал ио директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков, что на сегодня приобретено уже 30 из 40 машин. Они поставлены в Муром, Гороховецкий, Камешковский и Суздальский районы. Завершить процедуру ещё предстоит в Коврове, Ковровском, Меленковском и Селивановском районах.«Прошу глав получить обратную связь от населения и внимательно изучить обстановку, чтобы не столкнуться с убыточностью маршрутов», – поставил задачу Александр Авдеев.Он добавил, что с рынка должны уйти недобросовестные «серые» перевозчики, пренебрегающие безопасностью граждан и не выплачивающие должным образом налоги. Странно, что при наличии таковых компетентные органы не разобрались с ними раньше.