Во вторник над Владимиром пронеслась гроза. Управление гражданской защиты города предупреждало о неблагоприятных погодных явлениях. В последнее время в городе установилась дождливая и

Во вторник над Владимиром пронеслась гроза. Управление гражданской защиты города предупреждало о неблагоприятных погодных явлениях. В последнее время в городе установилась дождливая и прохладная погода. Как пояснили во Владимирском гидрометцентре, это ненадолго. Сейчас мы находимся под влиянием циклона. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Мы находимся в тыловой части циклона этого, и происходит вынос северного воздуха,