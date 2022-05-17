Владимирским росгвардейцам – участникам специальной военной операции по защите Донбасса – вручены...

Владимирским росгвардейцам – участникам специальной военной операции по защите Донбасса – вручены государственные награды. Церемонию провёл заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии полковник Алексей Сальников. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, госнаграды вручены четырём сотрудникам Росгвардии.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждён сержант полиции, медалью "За отвагу"- подполковник и лейтенант полиции, медалью Жукова - старший сержант полиции. Одному из сотрудников медаль вручена в госпитале, где он проходит лечение.