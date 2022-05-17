Владимирское Торпедо под руководством Александра Горбачёва одержало третью победу подряд. В эти...

Владимирское Торпедо под руководством Александра Горбачёва одержало третью победу подряд. В эти выходные черно-белые со счетом 2-1 на выезде одолели Читу.Причем все три мяча были забиты с угловых, с одной и той же точки поля. Счет на двенадцатой минуте открыл Александр Зенин. В конце тайма Денис Перфилов оформил гол-близнец, удвоив преимущество торпедовцев. В самом конце встречи хозяева смогли размочить счет- вновь после корнера. Александр Мясников переправил мяч в свои ворота. По итогам тура Торпедо расположилось на четвертой строчке в подгруппе Б.Александр Горбачев, главный тренер ФК «Торпедо» (Владимир):– 2-0 счет - он самый опасный в футболе, Что бы ты не говорил, это два ноль. 1-0 они под стрессом, под концентрацией, а здесь началась какая-то вальяжность. Вот эта вальяжность привела не к опасным моментам, а к ненужному напряжению возле наших ворот. Но довели игру до победы. Хотелось бы еще поздравить наших болельщиков, которые приехали сюда. Я вообще не знаю... молодцы. Как можно добраться в такую даль, такой перелет - им респект и уважение!Футбольный клуб "Муром" в группе "А" вчера вечером в родных стенах уступил московскому "Кайрату". Единственный гол гости забили на восемьдесят четвертой минуте.В это воскресенье наши команды отправятся в Санкт-Петербург: муромляне сыграют с местной "Звездой", соперником торпедовцев станет идущий на втором месте "Зенит-2".