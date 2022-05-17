Подробностями запутанного дела поделились во Фрунзенском районном суде.
Во Владимире бабушка отсудила материнский капитал после смерти мамы своей внучки. Подробностями запутанного дела поделились во Фрунзенском районном суде.
Опекун несовершеннолетнего ребенка обратилась с иском о признании незаконным отказа в распоряжении средствами маткапитала. После гибели матери у малышки осталось 3/8 доли в однокомнатной квартире. Оставшейся частью недвижимости владели другие люди.
С целью улучшения жилищных условий ребёнка женщина продала 3/8, взяла кредит и купила более просторную жилплощадь. Новые квадратные метры она записала на себя (9/50) и внучку (41/50). Желая погасить основной долг, она обратилась за полагающимися девочке мерами господдержки. Однако власти отказали в выплате средств. Причина - заёмщиком по договору с банком является опекун. При этом очевидно, что малолетняя сирота не может взять ипотеку, поэтому ссуду и оформила её бабушка.
Изучив дело, судья пришёл к выводу, что новая квартира больше и дороже старой, а значит соблюдено главное условие для законности выплаты.
«Сделка привела к улучшению жилищных условий несовершеннолетней. Материнский капитал, в случае направления его на погашение задолженности по кредитному договору, полностью пойдет на оплату только доли ребёнка, а не опекуна», - подытожили результаты разбирательств в облсуде.
Решено удовлетворить требования бабушки о погашении ипотеки за счёт сертификата на маткапитал. Вердикт в законную силу пока не вступил.