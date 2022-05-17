Подробностями запутанного дела поделились во Фрунзенском районном суде.

Во Владимире бабушка отсудила материнский капитал после смерти мамы своей внучки. Подробностями запутанного дела поделились во Фрунзенском районном суде.Опекун несовершеннолетнего ребенка обратилась с иском о признании незаконным отказа в распоряжении средствами маткапитала. После гибели матери у малышки осталось 3/8 доли в однокомнатной квартире. Оставшейся частью недвижимости владели другие люди.С целью улучшения жилищных условий ребёнка женщина продала 3/8, взяла кредит и купила более просторную жилплощадь. Новые квадратные метры она записала на себя (9/50) и внучку (41/50). Желая погасить основной долг, она обратилась за полагающимися девочке мерами господдержки. Однако власти отказали в выплате средств. Причина - заёмщиком по договору с банком является опекун. При этом очевидно, что малолетняя сирота не может взять ипотеку, поэтому ссуду и оформила её бабушка.Изучив дело, судья пришёл к выводу, что новая квартира больше и дороже старой, а значит соблюдено главное условие для законности выплаты.«Сделка привела к улучшению жилищных условий несовершеннолетней. Материнский капитал, в случае направления его на погашение задолженности по кредитному договору, полностью пойдет на оплату только доли ребёнка, а не опекуна», - подытожили результаты разбирательств в облсуде.Решено удовлетворить требования бабушки о погашении ипотеки за счёт сертификата на маткапитал. Вердикт в законную силу пока не вступил.