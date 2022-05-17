В суд обратилась опекун несовершеннолетнего ребенка с иском к Отделению Пенсионного фонда по...

В суд обратилась опекун несовершеннолетнего ребенка с иском к Отделению Пенсионного фонда по Владимирской области о признании незаконным отказа в распоряжении средствами материнского капитала.Одинокая мать несовершеннолетней умерла, ребенок находится под опекой бабушки. В собственности несовершеннолетней находились 3/8 доли в праве общей долевой собственности на однокомнатную малогабаритную квартиру. 5/8 долей в праве собственности на квартиру принадлежали иным лицам. Также у несовершеннолетней имеется право на получение материнского (семейного) капитала, которое возникло, поскольку мать, имевшая право на получение материнского капитала, умерла. С целью улучшения жилищных условий несовершеннолетней, истцом совместно с иными собственниками была продана малогабаритная квартира, и с привлечением кредитных средств приобретена иная квартира большей площади, оформленная в общую долевую собственность опекуна (9/50 долей) и ребенка (41/50 долей). С целью погашения основного долга и уплаты процентов по кредитному договору истец обратилась в ГУ УПФР по г. Владимиру Владимирской области с заявлением о направлении средств материнского капитала на погашение кредитной задолженности. Решением Пенсионного Фонда истцу было отказано в выплате средств материнского (семейного) капитала.Представитель ответчика ГУ ОПФР по Владимирской области в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку заемщиком по кредитному договору является опекун. Основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, принадлежащего несовершеннолетней по указанному договору отсутствуют, в связи с тем, что она не является стороной кредитного договора.Судом было установлено, что после приобретения квартиры и оформления её в собственность опекуна 9/50 доли, а несовершеннолетней - 41/50 доли, последней стало принадлежать больше жилой площади (по метражу), чем принадлежало ей ранее. Кроме того, стоимость 41/50 долей несовершеннолетней в новой квартире выше, чем суммарная стоимость 3/8 долей в проданной малогабаритной квартире и суммы материнского (семейного) капитала. Таким образом, суд пришёл к выводу, что приобретение квартиры привело к улучшению жилищных условий несовершеннолетней, а также о том, что материнский капитал в случае направления его на погашение задолженности по кредитному договору, полностью пойдет на оплату только доли несовершеннолетней, а не ее опекуна.Судом вынес решение об удовлетворении исковых требований и направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение задолженности по кредитному договору.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://pixabay.com/ru/