Фигурант дал признательные показания.

Полиция Владимира раскрыла преступление благодаря генетической экспертизе. Подробностями дела поделились в УМВД по Владимирской области.В дежурную часть поступило сообщение о попытке совершения кражи из сарая многоквартирного дома. Неизвестный, взломав замок входной двери, пытался проникнуть в помещение, где хранились электроинструменты.В ходе осмотра места происшествия криминалисты обратили внимание на пластиковую бутылку с недопитым содержимым. Изъятые следы отправили в ДНК-лабораторию на анализы. Полученные результаты позволили установить присутствие в подвале ранее судимого 32-летнего владимирца.Фигурант был задержан операми и дал признательные показания. Теперь за покушение на кражу ему грозит новый срок. В ходе обыска дома у мужчины обнаружено имущество, похищенное при аналогичных обстоятельствах. В настоящее время сотрудники МВД собирают доказательства причастности злоумышленника к другим преступлениям.