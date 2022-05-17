В дежурную часть УМВД по Владимиру поступило сообщение о попытке совершения кражи из сарая,...

В дежурную часть УМВД по Владимиру поступило сообщение о попытке совершения кражи из сарая, расположенного в подвальном помещении многоквартирного жилого дома. Неизвестный, взломав замок входной двери, пытался проникнуть в помещение, где хранились электроинструменты.В ходе осмотра места преступления специалисты-криминалисты обратили внимание на пластиковую бутылку с недопитым содержимым. Изъятые с бутылки следы были исследованы в ходе генетической экспертизы экспертами ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра УМВД. Полученные результаты позволили установить присутствие на месте преступления ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего местного жителя.Фигурант был задержан оперуполномоченными уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Владимиру и дал признательные показания.Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружено имущество, похищенное при аналогичных обстоятельствах из подвалов других жилых домов.В настоящее время следователи и оперативники собирают доказательственную базу причастности задержанного к иным имущественным преступлениям.Фото: https://33.мвд.рф/