Во время расследования уголовного дела он сфальсифицировал доказательства.

Во Владимирской области бывшего следователя обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Поводом для возбуждения уголовного дела против экс-сотрудника СЧ по РОПД СУ УМВД послужили итоги прокурорской проверки. В 2021 году в производстве полицейского находились материалы о совершении особо тяжкого преступления. Желая показать видимость работы, он внёс в официальные документы заведомо ложные сведения.«В протокол злоумышленник вписал сведения об уведомлении подследственного и его защитников об окончании следственных действий, изготовил постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого и ознакомление его с материалами уголовного дела», - пояснили в надзорном ведомстве.Следователь собственноручно подписал документы от своего имени, от имени обвиняемого, юристов и переводчика. Далее он изготовил фальшивые графики ознакомнелия обвиняемого и адвокатов с сутью дела.Преступление вскрылось. И вот, сам экс-сотрудник МВД уже попал на скамью подсудимых. Офицера уволили из органов. Дело рассматрит Фрунзенский районный суд.