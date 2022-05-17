Добавим, что в областном центре продолжат оборудование пешеходных переходов дублирующими знаками. На эти цели будет потрачено 2,7 млн рублей.

Во Владимире увеличится количество отремонтированных дорог. Об этом заявили в мэрии Владимира.Ранее в областной столице по нацпроекту планировалось заасфальтировать 15 объектов 156,5 тысяч квадратных метров:Однако за счёт экономии на торгах список расширен. В него попали ещё два участка:Заместитель начальника УЖКХ Дмитрий Еропов подчеркнул, что подрядчики продолжают приводить дорожное полотно в порядок. Участок проезжей части на Московском шоссе находится в высокой степени готовности.Добавим, что в областном центре продолжат оборудование пешеходных переходов дублирующими знаками. На эти цели будет потрачено 2,7 млн рублей. О ходе работ можно следить