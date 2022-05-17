18 мая с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской,...

18 мая с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе.В указанный период времени автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский проспект, Лыбедская магистраль.Движение троллейбусных маршрутов будет осуществляться следующим образом:• № 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».• № 2 - движение приостанавливается.• № 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.• № 7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.• № 8 - Рябинка - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Также на период проведения шествия 19 мая с 12.30 до 14.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от ул.Офицерской до ул. Д. Левитана.В указанный период времени автобусы маршрутов:• №№ 1С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28 на участке от площади Победы до ул. Дворянской будут направлены в объезд по улицам Чайковского, пр-кт Строителей, Мира, Октябрьский пр-кт, Дзержинского;• №№ 9С, 33С на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта будут направлены в объезд по улицам Чайковского, пр-кт Строителей, Мира;• № 32 будут следовать от т/к «Тандем» до ул. Чайковского,• № 6С будет следовать от Центрального рынка до Садовой площади,• № 5 будут следовать по улицам 9 Января - Красноармейская - пр-кт Строителей - Горького - Октябрьский пр-кт - Дзержинского - Дворянская - Б.Московская - Гагарина - Батурина - Мира - Горького - пр-кт Строителей - Красноармейская - 9 Января.Движение троллейбусных маршрутов будет осуществляться следующим образом:• № 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».• № 2 - движение приостанавливается.• № 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.• № 7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.• № 8 - Рябинка - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Б.Московская - Золотые ворота.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Фото: Ирина Стеч