Во Владимире состоялось награждение победителей уникального регионального проекта, у которого нет...

Во Владимире состоялось награждение победителей уникального регионального проекта, у которого нет аналогов - "Родина мастеров". Молодёжный турнир, посвящённый промыслам и ремёслам Владимирской области.В начале марта в школы, детские сады и другие соцучреждения передали пятьсот настольных игр с одноимённым названием. С помощью домино, лото, мемо и викторины-ходилки ребята в игровой форме знакомились с промыслами и ремёслами нашего региона. Наградой для каждой команды стали мастер классы по ткачеству, набойке, лозоплетению, росписи по ткани и гончарному ремеслу.