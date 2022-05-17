Замначальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что на сегодняшний день в высокой...

Замначальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что на сегодняшний день в высокой степени готовности - участок дороги на Московском шоссе (от дома № 79-а по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва).На остальных участках ремонтные работы продолжаются. Практически на всех ремонтируемых в этом году участках дорог — интенсивное автомобильное движение. Глава города Владимира Андрей Шохин дал поручение организовать работы таким образом, чтобы максимально снизить неудобства для автомобилистов и минимизировать заторы. Поэтому ремонтные работы проводятся преимущественно в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.В этом году в областной столице по нацпректу планировалось капитально отремонтировать 15 дорожных объектов: 11,7 км автомобильных дорог общей площадью 156,5 тыс. кв. м:ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина);ул. Погодина (от ул. Добросельской до Красносельского проезда);ул. Гагарина (от д. №7 по ул. Гагарина до Манежного тупика);ул. Институтский город (от ул. Славной до д. №3-в по ул. Михалькова);Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Лыбедской магистрали);ул. Большая Нижегородская (от д. № 71-г до д. №77 по ул. Большая Нижегородская);Московское шоссе (от д. №79-а по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва);ул. Большая Московская (от ул. Осьмова до ул. Златовратского);ул. Большая Московская (от д. №1 по ул. Большая Московская до ул. Музейной);ул. Добросельская (от Суздальского проспекта до ул. Егорова);Рокадная дорога (от д. №41 по ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе);ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Северной);ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-Ямского переулка);Юрьев-Польского шоссе (от д. №133 по ул. Горького до автодороги «Юрьев- Польское шоссе - Сновицы»);участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово.Но за счет экономии, достигнутой по результатам конкурсных процедур, перечень ремонтируемых дорожных объектов был расширен - дополнительно планируется отремонтировать еще два участка городских дорог:ул. Благонравова (в районе д. 3 по ул. Благонравова),ул. Толмачевская (от федеральной дороги М-7 «Волга» до д. 8-а по ул. Толмачевская).Также в рамках нацпроекта в 2022 году во Владимире планируется продолжить оборудование пешеходных переходов дублирующими знаками. На эти цели будет потрачено 2,7 млн. руб.Фото: https://vladimir-city.ru/