Как сообщают в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в регионе запланировано ещё пять аналогичных субботников.
Во Владимирской области стартовала серия мероприятий «экологического десанта». Первым от мусора 60 студентов-волонтёров очистили излюбленное место для купания владимирцев -
«За три часа собрано 16 кубометров мусора. Частично организован раздельный сбор для вторичной переработки», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.
Среди добровольцев: учащиеся ВлГУ, Владимирского авиамеханического колледжа, а также представители Владимирского филиала «МК ОМК Экометалл».
Как сообщают в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в регионе запланировано ещё пять аналогичных субботников.