Как сообщают в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в регионе запланировано ещё пять аналогичных субботников.

Во Владимирской области стартовала серия мероприятий «экологического десанта». Первым от мусора 60 студентов-волонтёров очистили излюбленное место для купания владимирцев -«За три часа собрано 16 кубометров мусора. Частично организован раздельный сбор для вторичной переработки», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Среди добровольцев: учащиеся ВлГУ, Владимирского авиамеханического колледжа, а также представители Владимирского филиала «МК ОМК Экометалл».Как сообщают в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в регионе запланировано ещё пять аналогичных субботников.