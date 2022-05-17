В память о защитниках Родины. Сегодня в Патриотическом сквере областного центра высадили 26 берез в...

В память о защитниках Родины. Сегодня в Патриотическом сквере областного центра высадили 26 берез в честь владимирцев, Героев Советского Союза.Высадка аллеи проводится в рамках всероссийской акции "Сад памяти", в ходе которой будет высажено 27 миллионов деревьев по всей стране, в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в акции приняли глава региона Александр Авдеев и глава Владимира Андрей Шохин, а также ветераны, родственники Героев Советского Союза, юнармейцы, кадеты и школьники.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это дань уважения нашим землякам, которые и сражались на фронтах войны и в тылу ковали победу, это та память, которую мы передаем этой акцией нашему подрастающему поколению.Андрей Шохин, глава г. Владимира:- Мы видим, что здесь будет поставлена уже в этом году детская площадка, впоследствии планируется павильон, где будут выставлены все экспонаты, образцы, имена героев, которые действительно сражались на фронте.