Еще одна зеленая акция. В память о героях. Сегодня во Владимире на Аллее патриотов высадят деревья...

Еще одна зеленая акция. В память о героях. Сегодня во Владимире на Аллее патриотов высадят деревья в честь Героев Советского союза, погибших во время Великой Отечественной войны. Участие в высадке примет и глава региона Александр Авдеев. На этой территории посадят березы.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды:– Они не совсем обыкновенные. Они выращены в питомниках. То есть это березы специальной корневой системы, именно на посадку. Вот вы видите несколько машин чернозёма привезли.Это распределяется по территории, и надеемся что будет хорошая высадка и хорошее настроение будет у людей ,которые будут в этом участвовать.