Владимирские полицейские установили подозреваемого в совершении имущественного преступления благодаря геномной экспертизе. В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило

Владимирские полицейские установили подозреваемого в совершении имущественного преступления благодаря геномной экспертизе. В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о попытке совершения кражи из сарая, расположенного в подвальном помещении многоквартирного жилого дома. Неизвестный взломал замок входной двери и пытался проникнуть в помещение, где хранились электроинструменты. В ходе осмотра места преступления специалисты-криминалисты обратили внимание