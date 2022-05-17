Перебори наблюдаются в 24 домах.

Во Владимире из-за строительства Рпенского проезда на сутки отключат горячую воду в 24 домах. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».Компания завершает реконструкцию резервного трубопровода. Энергетики переложили 200 погонных метров теплосети, пролегающей под новой дорогой. Конструкции теперь позволяют выдерживать интенсивную нагрузку автомобильного трафика. Инженерные сети оснащены системой диспетчерского контроля.В компании добавили, что жителей Октябрьского и Фрунзенского районов с 6:00 17 мая до 10.00 18 мая будут переключать на новый теплоноситель. В связи с этим будут наблюдаться перебои с горячей водой.Список адресов: