33 регион вошел в число субъектов России, где будет реализован этот пилотный проект. Глава региона...

33 регион вошел в число субъектов России, где будет реализован этот пилотный проект. Глава региона Александр Авдеев сегодня провел совещание, посвященное нововведению.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Внедряя такой стандарт, когда инвестор приходит на все готовенькое, когда ему не надо сто сорок дней ждать. Он только в здание вошел и уже вышел с пакетом документов - ему уже показали где, что и когда.Только тогда у нас новые инвестиционные проекты, то что у нас по данному инвестиционному стандарту будут соответствовать лучшим практикам наших конкурентов."Стандарт" включает в себя несколько элементов: инвестиционную декларацию со списком обязательств администрации области перед инвестором, создание профильного комитета и агентства развития. К концу лета должна быть подготовлена новая инвестиционная карта, которая поможет ориентироваться компаниям, желающим начать работать в регионе. Задача инвестиционного стандарта- привлечь на региональный рынок новые компании и сократить срок запуска новых проектов. При этом, отметил Александр Авдеев, необходимо развивать инфраструктуру области.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:– Очень плотное взаимодействие с Росавтодором, в плане того, чтобы было больше съездов с трассы М12 - это тоже большая непростая работа, создание технопарков, создание льготных условий для технопарков, наша особая экономическая зона в Доброграде. Сейчас губернатор озвучил вопрос о том, что идет работа по созданию еще одной экономической зоны - рядом с "ИКСЭЛ". Поэтому безусловно будет привлечение инвесторов и работа ведется целенаправленно и достаточно методично.