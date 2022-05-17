Во Владимирской области продолжается программа догазификации - ускоренное подведение газа до границ...

Во Владимирской области продолжается программа догазификации - ускоренное подведение газа до границ земельных участков.Собственники домовладений могут бесплатно присоединиться к существующему газопроводу внутри населенного пункта. Сроки выполнения работ будут указаны в заключённом договоре. Сети в границах участка и внутридомовая разводка - уже забота хозяина дома. Заявление на догазификацию можно подать через МФЦ или напрямую в офис ресурсоснабжающей организации.