В связи со строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика...

В связи со строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов, с 1 июня временно между Москвой и Нижним Новгородом вместо «Сапсана» будет курсировать «Ласточка». Об этом сообщает официальный новостной телеграмм-канал РЖД.Скоростная «Ласточка» № 721/722 в комплектации «Премиум» будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода утром в 05:01, а из Москвы вечером в 20:57.Остановки предусмотрены на станциях Владимир и Дзержинск.Фото: lince.ru