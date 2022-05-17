14 мая трое неравнодушных учеников школы №2 в Петушках спасли увязшего в смоле шпица. Об этом...

14 мая трое неравнодушных учеников школы №2 в Петушках спасли увязшего в смоле шпица. Об этом рассказали на официальной странице школы Вконтакте.Пятиклассник Конкович Антон и шестиклассники Нестеров Тимофей и Овсянников Максим не прошли мимо обречённого на смерть животного, помогли собаке выбраться из смолы и отнесли на реку, где хотели отмыть. В этот момент им помогли волонтеры.Фото: "ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ" МБОУ СОШ №2 г.Петушки