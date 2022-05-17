Пункт временного размещения в Пенкино для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины посетили...

Пункт временного размещения в Пенкино для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины посетили представители главы Чеченской Республики. Репортаж Екатерины Васильевой.С пустыми руками сюда не приезжают. Пункт временного размещения в деревне Пенкино Камешковского района вновь встречает гостей. Представители главы Чеченской республики привезли детям фрукты, взрослым - самое необходимое и то, что очень просили - микроволновые печи.Руслан Ханариков, представитель Главы Чеченской Республики во Владимирской области:- Глава нашей республики Рамзан Ахматович сказал: там, где есть переселенцы из Донбасса, оказывать им любую помощь, которая им необходима. Мы собираемся, заготавливаем, обращаемся в фонд имени первого Президента, получаем от них поддержку, совместно закупаем то, что необходимо.Жители Донбасса обратились к чеченскому народу со словами благодарности.- Здесь большинство с левого берега... Никто мне соврать не даст, ребята-чечены под обстрелами нас выводили. Спасибо им огромное, дай бог им здоровья и пусть все вернутся живы.Переселенцев в Пенкино 56. Хотя изначально сюда привезли более семидесяти человек. Некоторые уже нашли друзей и близких в России и уехали к ним. Зинаида Шинкоренко осталась одна. Всё, что происходит сегодня на территории Донбасса, 90-летней Зинаиде Александровне напоминает детство. Она до сих пор не забыла страшные годы Великой Отечественной войны.Зинаида Шинкоренко, жительница Мариуполя:- И голод помню, я, можно сказать, как будто бы родилась для того, чтобы все войны пройти. И голод, и холод. И кушали так, что собаки недоедали.Для переселенцев организовано трехразовое питание, оказывается медицинская помощь. Идёт оформление документов для проживания на территории страны. Волонтеры "Единой России" помогают составлять индивидуальные списки необходимых вещей и просьб.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России":- Конечно, это помощь в предоставлении мест в детских садах, в школах. Опять же те, кто приехал, они должны чувствовать внимание к себе, заботу, и это им позволит побыстрее адаптироваться.Трудоустройство, получение временного жилья. Всем, кто оказался в статусе переселенца, предстоит пройти большой путь к счастливой жизни.Екатерина Васильева. “Вести-Владимир”