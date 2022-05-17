Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Владимирской области, обвиняемого в совершении служебного подога.Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе предварительного следствия первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК области установлено, что в 2021 году в производстве вышеуказанного должностного лица находилось уголовное о совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности.В ходе его расследования обвиняемым из иной личной заинтересованности, выраженной в создании видимости успешной работы и нежелании утруждать себя исполнением своих служебных обязанностей, а также в целях уменьшения объема работы и сокрытия фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей совершен служебный подлог: а именно в официальные документы внесены заведомо ложные сведения.Так, в протокол уведомления об окончании следственных действий злоумышленник внёс сведения об уведомлении обвиняемого и его защитников об окончании следственных действий, изготовил постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, также внеся в них заведомо ложные сведения.Кроме того, следователь собственноручно подписал указанные документы от своего имени и от имени обвиняемого, защитников и переводчика.Впоследствии он изготовил графики ознакомления обвиняемого и защитников с материалами уголовного дела, внеся в них заведомо ложные сведения, собственноручно подписав их от своего имени и от имени обвиняемого, защитников и переводчика.Приказом руководства УМВД области следователь освобождён от занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду.Фото: https://pixabay.com/ru/