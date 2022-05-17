Сегодня в акции приняли участие 50 человек.

Традиционная донорская акция "Мы с тобой одной крови" стартовала на Владимирской ТЭЦ-2. Каждые полгода сотрудники ПАО "Т Плюс" делятся своей кровью во Владимире и Иваново. Сегодня в акции приняли участие 50 человек.На территорию предприятия приехала передвижная станция переливания крови. Сначала у участников акции взяли экспресс-анализ крови, определили группу, резус фактор, протестировали на соответствие всем необходимым параметрам: уровень гемоглобина и количество лейкоцитов, а также проверили противопоказаний к донации.Далее данные о взятой крови передаются в соседний кабинет. Потенциальный донор заполняет специальную анкету. В ней включены вопросы, по которым доктору легко понять можно ли донору сдавать кровь или нельзя на данный момент. Это вопросы по поводу наличия хронических заболеваний, прививках, вредных привычках и приеме лекарств.Затем проходит беседа с врачом, который спрашивает, как чувствует себя сотрудник. К донации допускаются только те, у кого такие показатели, как давление и температура - в норме. Если все хорошо - доноры проходят в соседний кабинет на донацию.Ольга Гришина, техник 1 категории Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» поделилась, что кровь сдает уже в третий раз. Впервые решила попробовать по примеру коллег, также на передвижной станции переливания. Процедура прошла хорошо, и Ольга решила продолжить делиться своей кровью. Второй раз сдала уже на стационарной станции переливания. Вот и этот раз, когда на ТЭЦ-2 приехала станция, пропустить не смогла: «Я веду здоровый образ жизни. Хочу поделиться своей хорошей кровью, помочь людям. Как-то это вдохновляет».А вот Елена Антюхова, ведущий специалист по контролю договорного документооборота юридического управления ПАО «Т Плюс», кровь сдавала впервые: «Ничего не больно, ощущения нормальные. Чувствую себя хорошо. Ну немножко переживала - первый раз. Зря переживала. Все хорошо, все замечательно».Александр Мешковец, менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» рассказал, что акция проводится уже 3 год» «Изначально, она была приурочена к 75-летию победы. Организована нашим молодым активом. Первый год мы собрали не так много людей, порядка 50-60 человек - город Владимир и город Иваново. Сейчас собираем уже больше 145 человек».В Иваново акция «Мы с тобой одной крови» пройдет уже завтра. Планируется что в первый день она соберет более 20 человек. А во Владимир на ТЭЦ-2 передвижная станция переливания вернется снова - уже 10 июня. Чтобы сотрудники ПАО «Т Плюс» могли продолжать делиться с жителями региона не только теплом, но и самым необходимым - кровью.