Всероссийский турнир по рукопашному бою, уже одиннадцатый, состоялся во Владимирском юридическом...

Всероссийский турнир по рукопашному бою, уже одиннадцатый, состоялся во Владимирском юридическом институте.Он традиционно посвящен памяти актера театра и кино Александру Дедюшко. Участие в состязаниях приняли 120 бойцов из двадцати трех регионов страны. Трое владимирских спортсменов завоевали золото, ещё трое серебро и один - бронзу. Кроме того, известные актеры и режиссеры театра и кино анонсировали открытие во Владимире Всероссийского кинофестиваля патриотического кино "Над гранью". Он планируется в мае следующего года.Алик Гульханов, актер, каскадер, мастер спорта по рукопашному бою:– Я отдыхаю, как актер, именно приезжая во Владимирский юридический институт, когда я выступаю на всероссийском турнире по рукопашному бою Дедюшко, и кинофестивале "Над гранью", который мы пытается сделать совместно с владимирщиной, потому что город Владимир - это собиратель русских земель.