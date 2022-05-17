Мероприятия пройдут 18 и 21 мая.

В Международный день музеев, который отмечается 18 мая ВСМЗ приглашает владимирцев бесплатно посетить свои экспозиции.В «Палатах» в 15 часов откроется картинная галерея. Для горожан оборудовано четыре выставочных зала. Представлено более 120 произведений, которые собраны в начале прошлого века из национализированных дворянских усадеб и учреждений.А вот 21 мая Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает любителей искусства на «Ночь музеев». Локации откроются после 18 часов. Подробная программа мероприятий доступна по .Посетителей ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, театральные постановки, развлекательные программы.