Больница просрочила оплату договоров на поставку медикаментов, химических реактивов и медицинских принадлежностей.

Прокуратура Юрьев-Польского района заставила местную ЦРБ погасить долги по госконтрактам. Больница просрочила оплату договоров на поставку медикаментов, химических реактивов и медицинских принадлежностей.Предприниматели в срок выполнили свою часть обязательств, но денег за товары они не увидели. Решить проблему без привлечение компетентных органов не получилось. В результате прокурорской проверки выяснилось, что медучреждение должно 1,2 млн рублей.В адрес ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» внесено представление. После вмешательства надзорного органа задолженность погашена в полном объёме.