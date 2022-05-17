По состоянию на 17 мая в медорганизациях региона действуют 168 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 17 мая в медорганизациях региона действуют 168 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 75,6 процента из них занято (127), свободна 41 койка.146509 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 48 человек.За период наблюдения в области отмечено 3456 летальных случаев, за сутки – 2 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 мая 2022 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 19-ти жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/