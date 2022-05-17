Уютные аллеи, зеленые травы и бетонные плиты советского времени. Так выглядел сквер у стен Дворца детского юношеского творчества до начала реновации. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала А

Уютные аллеи, зеленые травы и бетонные плиты советского времени. Так выглядел сквер у стен Дворца детского юношеского творчества до начала реновации. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала А вот так территория выглядит сейчас. Старые плиты демонтировали, на их месте появился асфальт. Количество зеленых насаждений поубавилось. Здесь идет строительство детско-спортивного городка. Хотят ли этого сами владимирцы? Строительные