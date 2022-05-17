Исправительные колонии УФСИН по Калужской области с завидным постоянством становятся объектами журналистских расследований.

Исправительные колонии УФСИН по Калужской области с завидным постоянством становятся объектами журналистских расследований.Жители Калужской области, вероятно, уже привыкли читатьв прессе про деятельность местной исправительной колонии №5. Режимный объект, расположенныйв городе Сухиничи, прославился отнюдь не как учреждение, заключенные которогопрошли перевоспитание и вернулись к нормальной жизни. Все с точностью до наоборот:сотрудники колонии то дело становятся фигурантами уголовных дел и прокурорскихпроверок.Очередная громкая история потрясла общественностьвсего месяц назад. В конце февраля в Калужской области были задержаны двеженщины. Их вместе с отцом, отбывающим наказание в вышеупомянутом ИК №5,обвинили в даче взятки сотруднику учреждения. Об этом издание"Комсомольская правда – Калуга" со ссылкой на региональное управлениеСледственного комитета РФ."По версии следствия, 27 февраля женщины пыталисьпередать сотруднику колонии в Сухиничах 300 тысяч рублей, чтобы улучшитьусловия содержания их осужденного отца. От взятки работник отказался", -говорится в материале.Примечательно, что столь филигранная история, гдесошлось абсолютно все, вызвала подозрение у местных жителей. В комментариях кстатье читатели сайта усомнились, что инициатива исходила от самих задержанныхграждан. Некоторые прямо указали, что женщин подставили, предложи провестирасследование в отношении руководства колонии.У нас нет сомнений, что сотрудники СК смогутразобраться в нелегком деле. Однако у нас нет сомнений и в том, что у местныхжителей есть все основания относиться к этой истории с подозрением, ведь двагода назад сотрудник этой же колонии уже попадался на взятке.В июне 2020 года суд признал виновным 29-летнегосотрудника ИК №5, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностныхполномочий. Мужчина был уволен со службы и получил наказание в виде двух летусловного срока, а также штрафа в размере 60 тысяч рублей. Об этомпортал "Калужские новости" со ссылкой на региональную прокуратуру."В период с июня 2019 года по январь 2020 года ондоговорился с лицом, отбывающим наказание в колонии, за взятки проносить нарежимную территорию мобильные телефоны, Wi-Fi-роутер и иные запрещенныепредметы", – уточнили в надзорном ведомстве.К слову, аналогичная история произошла всего годназад в калужской ИК №4. Уголовное дело было возбуждено в отношении начальникаисправительной колонии в городе Медыни, мужчину взяли под стражу в сентябре2021 года. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в размере 300тысяч рублей, в издании "МК в Калуге"."Как полагает следствие, сотрудник получил деньги запередачу осужденному запрещенных предметов, включая сотовый телефон,предупреждение его об обысковых и иных режимных мероприятиях, а такженеприменение взысканий за нарушение порядка", – говорится в статье.В комментариях под первой статьей читатели такжеинтересовались, почему женщины собрали именно 300 тысяч рублей, если это былоих частная инициатива. Почему не больше или меньше? Последняя статья нампоказывает, что 300 тысяч рублей вполне может быть фиксированной платой законкретные услуги. Если эта версия верна, то не исключено, что коррупция всистеме калужского УФСИН носит системный характер.Возникает справедливый вопрос. Почему под следствиемоказываются обычные женщины, которые всего-то хотели улучшить условия жизни длясвоего отца, когда истории, подобные тем, что произошли под Калугой, происходятпо всей стране? Мы неоднократно становились свидетелями громких расследований оволне комфортабельной жизни некоторых авторитетных заключенных. Уместно ли этов правовом государстве? Разумеется, справедливость должна быть на сторонеграждан.