Житель Гусь-Хрустального сядет на скамью подсудимых за кражу продуктов и косметических средств из супермаркетов. Установлено, что с января по февраль 2021 года обвиняемый совершал хищения

Житель Гусь-Хрустального сядет на скамью подсудимых за кражу продуктов и косметических средств из супермаркетов. Установлено, что с января по февраль 2021 года обвиняемый совершал хищения товарно-материальных ценностей из сетевых супермаркетов на территории Гусь-Хрустального. Мужчина заходил в сетевые магазины, брал со стеллажей различные товары, прятал в карманы одежды и покидал торговые точки. Впоследствии похищенные продукты питания,