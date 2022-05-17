Ему вменяют шесть эпизодов.

В Гусь-Хрустальном за серию краж из супермаркетов осудят 41-летнего мужчину. С января по февраль 2022 года обвиняемый, заходя в сетевые магазины, брал с прилавков различные товары, прятал их в карманы одежды и покидал торговые точки.Всего набралось шесть эпизодов. Злоумышленник воровал еду, шоколад и косметические средства. Товар сбывал по дешёвке, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Попался преступник после очередной кражи.В феврале он проводил до дома своего собутыльника. Находясь в его квартире, гость обратил внимание на коробку с деньгами. Воспользовавшись моментом, товарищ похитил их.Общий материальный ущерб от действий фигуранта составил более 22 тысяч рублей.Мужчина задержан и дал признательные показания. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.