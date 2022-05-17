Жительница Владимира предстанет перед судом за мошенничество с арендой квартиры. По версии следствия, в ноябре 2021 года трое жителей Владимира обратились в полицию и сообщили о совершенном в

Жительница Владимира предстанет перед судом за мошенничество с арендой квартиры. По версии следствия, в ноябре 2021 года трое жителей Владимира обратились в полицию и сообщили о совершенном в отношении них мошенничестве. Неизвестная женщина под предлогом сдачи квартиры в аренду завладела их денежными средствами. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя местная жительница. Женщина