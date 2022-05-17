Жительница Владимира предстанет перед судом за мошенничество с арендой квартиры. По версии следствия, в ноябре 2021 года трое жителей Владимира обратились в полицию и сообщили о совершенном в
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2022-zhitelnica-vladimira-syadet-na-skamyu-podsudimyx-za-moshennichestvo-s-arendoj-zhilya.html" target="_blank">Жительница Владимира сядет на скамью подсудимых за мошенничество с арендой жилья</a> - Жительница Владимира предстанет перед судом за мошенничество с арендой квартиры. По версии следствия, в ноябре 2021 года трое жителей Владимира обратились в полицию и сообщили о совершенном в
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2022-zhitelnica-vladimira-syadet-na-skamyu-podsudimyx-za-moshennichestvo-s-arendoj-zhilya.html]Жительница Владимира сядет на скамью подсудимых за мошенничество с арендой жилья[/url] - Жительница Владимира предстанет перед судом за мошенничество с арендой квартиры. По версии следствия, в ноябре 2021 года трое жителей Владимира обратились в полицию и сообщили о совершенном в