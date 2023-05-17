17 мая 2023 года завершился официальный визит делегации Владимирской области в Белоруссии. В...

17 мая 2023 года завершился официальный визит делегации Владимирской области в Белоруссии.В Белоруссии сегодня завершается официальный визит делегации Владимирской области. Её возглавляет губернатор Александр Авдеев. Центральным событием стала встреча главы региона с белорусским лидером Александром Лукашенко. О предварительных итогах визита - Мария Платанюк.Руководителя делегации нашего региона- губернатора Александра Авдеева лично встречает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Задача Правительства- оказать максимальное содействие Владимирской области в наращивании экономического сотрудничества. Александр Лукашенко подчёркивает: тему интеграции, производства, кооперации, импортозамещения он и российский Президент Владимир Путин обсуждают регулярно. И работают на результат.Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:- Считаю, в первую очередь, в этом должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, вы с людьми. Всё, что необходимо принять, подписать, главами государств, правительствами- всё сделано, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали.На владимирский рынок Беларусь намерена продвигать продукцию машиностроения, деревопереработки, легкой промышленности. А белорусским партнёрам интересна владимирская химическая промышленность, станкостроение, продукты питания. Беларусь была и остаётся для 33-его региона надежным экономическим партнёром.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Структура экономики Владимирской области и Белоруссии она очень схожа, и по промышленности, и по сельскому хозяйству. И поэтому возможность и потребность кооперации достаточно высоки. Действительно, республика поставляет к нам оборудование, сырье для дальнейшего производства, конечную продукцию.В числе перспективных "точек соприкосновения"- фармакология. И здесь роль флагмана- у научно-исследовательского центра "Генериум". Владимирская область заинтересована в организации крупно-узловой сборки техники в Коврове. Двигатели минского производства уже стоят, к примеру, на ковровских погрузчиках. К реализации госпрограмм приглашают надежных белорусских строителей. Технику из Беларуси ждут и владимирские аграрии. Поддержку в её приобретении готовы оказать.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наш визит- он уже протекает очень практично и заканчивается подписанием конкретных соглашений и уже увеличением взаимного товарооборота. 22-ой год уже стал рекордным по товарообороту между областью и республикой. Уверен, что это далеко не предел.Новые векторы наметили и на форуме по развитию сотрудничества Белоруссии и Владимирской области. Также в программе- культурный обмен. На память о визите нашей делегации у Президента Александра Лукашенко останется эксклюзивный подарок. В дар белорусскому лидеру губернатор Александр Авдеев преподнёс красавца Гамбурга. Коня уникальной породы - владимирский тяжеловоз.Мария Платанюк "Вести-Владимир".