18 мая в Коврове личный приём граждан проведёт заместитель руководителя следственного...

18 мая в Коврове личный приём граждан проведёт заместитель руководителя следственного управления.Стало известно, что заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области - Сергей Юрьевич Чудаков проведет личный прием.Встреча состоится 18 мая текущего года с 11:00 до 12:00 часов дня в городе Коврове. Адрес: ул. Советская, дом №2.Обращаться по вопросам можно по телефонам: 8 (4922) 47-29-48 (отдел по приему граждан и документационному обеспечению), 8 (49232) 4-81-39 (следственный отдел по городу Ковров).Важно!При себе должен быть документ, удостоверяющий личность (паспорт). А для граждан, подающих обращение в интересах других лиц, необходима доверенность.Фото: pxfuel.com