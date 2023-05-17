Делегация Владимирской области с Александром Авдеевым посетила машиностроительные предприятия Беларуси. Об этом сообщили в Белом доме. Среди прочих – тракторный завод – один из

Делегация Владимирской области с Александром Авдеевым посетила машиностроительные предприятия Беларуси. Об этом сообщили в Белом доме. Среди прочих – тракторный завод – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Он представляет собой целый комплекс современных механизированных цехов. Работают здесь 16 тысяч человек. Также знаменитый Минский автозавод. Здесь выпускают грузовую, пассажирскую, коммунальную и грузоподъёмную технику.