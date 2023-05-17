Мероприятие состоится 20 мая.

Нынешняя «Ночь в музее» пройдет 20 мая, самое время анонсировать программу музея-заповедника «Александровская слобода», которая будет проходить исключительно внутри царского кремля. (Тема ночи этого года – «История и истории»).Первой примет гостей экспозиция «Государев двор в Александровской слободе». Здесь состоится торжественная передача в коллекцию Памятной 25-рублевой серебряной монеты, выпущенной Банком России. В год своего 510-летия царский кремль и город отметились на монете, которая сразу же стала нумизматической редкостью. А еще она очень красивая: на монете - рельефные изображения Герба РФ, царского ансамбля, логотипа музея-заповедника, соответствующие надписи и геральдические символы. «Только в этот вечер гости музея смогут посмотреть на нее в экспозиции, на следующий день она будет уже в хранилище особо ценных предметов», - говорит Е.В. Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».На территории кремля весь вечер будет перезвон: это Светлана Дорошкевич, представляющая выставочный зал «Колокола России», даст мастер-класс обучения «игре» на своих нестандартных инструментах. Било еще называют плоскими колоколами, которые на протяжении столетий постоянно совершенствовались. Начав путь с элементарного сигнального инструмента, оно превратилось в благозвучное било, да к тому же обладающее уникальными свойствами. Наукой доказано благотворное воздействие звуков плоских колоколов на здоровье, и даже созданы инструменты, позволяющие проводить сеансы било-терапии!«Персоной вечера» станет исследователь, просветитель, коллекционер, очень интересный и в хорошем смысле неординарный человек Федор Касперович Шидловский. В настоящее время Домовый храм цариц украшает выставка «Косторезное искусство России», первый совместный проект «Слободы» с Ф.К.Шидловским. Об увлечении, которое стало делом всей его жизни, а также о древнейшем русском промысле, зародившемся еще в средневековье, он расскажет гостям музея. Рекомендуем предварительно посмотреть экспонаты выставки, а потом послушать, как рождается это великолепие, из уст знатока-коллекционера.Сотрудники музея-заповедника надеются, что погода позволит гостям вечерней «Слободы... » задержаться на обширной площадке с мастер-классами. «Потому что здесь - гончарное искусство, тонкости каллиграфии, ретро-велосипед, крестьянский тир, ретро-фотоателье, лотерея, в которой нет проигравших. Программа должна порадовать самых взыскательных гостей и сделать вечер в «Александровской слободе» праздником - ярким, веселым, душевным и добрым!», - пообещала Л.А. Зарайская, зам. директора по научно-просветительной работе музея-заповедника «Александровская слобода».