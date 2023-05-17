Алексей Мокеев, генеральный директор областного Фонда энергосбережения рассказал о работе...

Алексей Мокеев, генеральный директор областного "Фонда энергосбережения" рассказал о работе "ЖКХ-инспектора"."ЖКХ-инспектором" может стать каждый. Как новое сетевое сообщество региона помогает повышать коммунальную грамотность? И оперативно решать вопросы?О работе "ЖКХ-инспектора" "Вестям" рассказал Алексей Мокеев - создатель сообщества, заместитель генерального директора областного "Фонда энергосбережения".