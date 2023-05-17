Речь идет о семье Джураевых, которые в 2016 году дали своему ребенку имя Путин. При рождении малыша назвали Расулом, но дедушка настоял на том, чтобы его переименовали более патриотично. Как

Речь идет о семье Джураевых, которые в 2016 году дали своему ребенку имя Путин. При рождении малыша назвали Расулом, но дедушка настоял на том, чтобы его переименовали более патриотично. Как рассказала в прямом эфире заведующая районным отделом ЗАГСа Екатерина Белоус, родители хотят вернуть обратно первое имя ребенка. Екатерина Белоус, заведующая районным отделом ЗАГС Родители к