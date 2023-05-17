Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян показала общение детей с малышом.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян показала общение детей с малышом.Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая совсем недавно впервые стала матерью, теперь проводит больше времени в социальных сетях. Там она показывает новую реальность своей семьи, где каждый ее член сплотился вокруг маленького Микаэля.Накануне брюнетка пообщалась с подписчиками, ответив на волнующие их вопросы. Одну из женщин интересовало то, как относятся Мия и Тимофей к своему новорожденному брату. Нередки ведь случаи того, что новый малыш в семье, тем более сводный, заставляет старших детей ревновать.К счастью, Зепюр Брутян рассказала о том, что дети Павла Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом. Сопроводила она это фотографией, на которой Мия кормит Микаэля молоком из бутылочки."Они мне очень помогают", – с теплом призналась Зепюр.Вполне вероятно, что Тимофей и Мия так сильно полюбили своего брата потому, что просили своего отца подарить им товарища для игр буквально с самого начала отношений актера с Зепюр Брутян. Поэтому теперь, когда они могут нянчиться с малышом, дети Павла Прилучного, должно быть, чувствуют себя так, словно проснулись после Рождественской ночи.