Мелодичный и страстный, испанский часто можно услышать в популярных песнях, фильмах и сериалах. А если не только наслаждаться его чарующим звучанием, но и понимать, о чем идет речь?

Мелодичный и страстный, испанский часто можно услышать в популярных песнях, фильмах и сериалах. А если не только наслаждаться его чарующим звучанием, но и понимать, о чем идет речь?МаринаРадько — преподаватель испанского языка, переводчик с 18-летним опытом работы,основатель клуба испанских языка и культуры, назвала несколько вескихповодов для расширения лингвистического кругозора.Для бизнеса и продвижения по карьерной лестницеВ наше время владение иностранным —один из главных плюсов любого резюме. Этот пункт станет преимуществом приустройстве на престижную работу, выделяя вас из общей массы соискателей.Некоторые должности вообще недоступны без подобных знаний. Среди них есть итакие, которые открывают возможность трудоустройства за границей.Экономические отношенияРоссии со странами Латинской Америки и другими испаноязычными регионамипродолжают расширяться. Кроме того, испанский являетсяофициальным языком международных организаций и часто используется в деловойсфере. Поэтому навык будет полезен для карьеры и бизнеса.Отсутствиеязыкового барьера при выезде за рубежСегодня многиезаинтересованы в изучении испанскогоязыка из-за эмиграции и релокации. Он понадобитсятем, кто переехал на ПМЖ в ряд государств, где говорят по-испански. Некоторыелюди планируют поездку в такие страны, чтобызимовать вдали от холодов: в Испанию, Доминикану, на Кубу, в Мексику.Испанский входит в число самых распространенных на планете, поэтому он будет полезен путешественникам.Отсутствие языкового барьера сделает тур более интересным и комфортным.Поездки в разные страныдают человеку новые впечатления, обогащая его в культурном плане. Чтобыпознакомиться с обычаями и традициями страны, зачастую требует общения сместными жителями. Во многих популярных локациях знание испанского языка будеткак нельзя кстати: гораздо проще беседовать с окружающими, не прибегая канглийскому, которого они часто не знают, чтобы в полной мере понять индивидуальность страны и ееособый колорит. Практическая выгода навыка состоити в экономии средств — дает возможность выработать собственную, менее затратную,программу тура.Расширение культурных горизонтовЧтение испанских книг воригинале, просмотр кино без перевода, понимание текстов песен позволяютзначительно расширить кругозор.Литература на испанскомочень необычная, своеобразная, она плохо поддается переводу. Именно в ЛатинскойАмерике зародился жанр «магического реализма», в котором удивительным образомпереплетаются реальность и волшебство. Произведения Кортасара и Маркеса,прочитанные в авторском варианте, заиграют яркими красками. Вам даже можетпоказаться, что вы читаете совсем другой роман.А увидеть Пенелопу Круси Хавьера Бардема, говорящих не голосом дублера, а своим собственным,похвастаться перед друзьями, что смотришь фильмы без перевода — особоеудовольствие.Новые знакомстваСо знанием языка намноголегче общаться с иностранными пользователями соцсетей, устанавливать дружескиеотношения, расширять круг общения. Испаноязычныелюди очень тепло относятся к тем, кто обращается к ним на родном наречии,отношение сразу меняется к лучшему.Эксперты делают прогноз,что уже через 10 лет, к 2030 году, на испанском будет говорить 7,5% населенияЗемли, а это порядка535 миллионов человек, и примерно 20% населения Европы. Поэтому учить его сейчас— самое время.Зарядкадля ума в прямом смысле словаМногочисленныеисследования, в том числе и Гентского университета в Бельгии, говорят о том,что изучение языков помогает справиться с деменцией и болезнью Альцгеймера. Ктаким же выводам пришли и американские специалисты из Калифорнийскогоуниверситета, установив связь между получением лингвистических навыков и рискомприобрести эти тяжелые недуги.Впечатляют такжерезультаты исследований психологов Эллен Белосток и Мишель Мартин-Ри, которыенаблюдали за детьми-билингвами. Они отметили, что эти малыши гораздо успешнеенаходят выход в сложных ситуациях, чем их монолингвальные сверстники.Длянового себяКаждый язык — это новыйвзгляд на мир. Изучая его тонкости, вы познаете другую реальность, учитесьиначе смотреть на привычные вещи. Есть даже такое понятие — «языковыесубличности», когда изучение нового языка помогает увидеть себя,свое внутреннее «я», с иной стороны.Начните говорить наиспанском — и в вас проснется дух этой страстной и солнечной страны. Вы и незаметите, как изменитесь: будете активно жестикулировать, голос станет болеегромким, а поведение — раскованным. Появится вкус к жизни и желание наполнить ее красками.