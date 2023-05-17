ГИБДД устанавливает обстоятельства трагедии.

Двое человек погибли в ДТП во Владимирской области. Автокатастрофа возле деревни Симонцево Вязниковского района.По предварительным данным, вечером 16 мая 47-летний водитель «Лады» врезался в стоявший грузовик «ДАФ», за рулём которого сидел 50-летний мужчина. Легковушку буквально подмяло под фуру. Водитель отечественного авто погиб на месте происшествия, а его 40-летняя пассажирка скончалась в машине скорой.ГИБДД устанавливает обстоятельства трагедии.