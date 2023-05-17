Скончались 47-летний мужчина и 40-летняя женщина

В Вязниковском районе в дервене Симонцево столкнулись машины «Лада» и фура. По информации местного МВД, 47-летний водитель врезался в стоявший на месте тяжелогруз.И водитель, и его 40-летняя пассажирка скончались. Мужчина на месте происшествия, а женщина в карете скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают причины и подробности произошедшего.